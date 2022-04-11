СБУ заявила про непоодинокі випадки використання підлітків окупантами для розвідки позицій української армії

Служба безпеки України просить батьків пильнувати за листуванням і контактами своїх синів і дочок, адже окупанти використовують неповнолітніх українських дітей для розвідки позицій ЗСУ.

На цьому наголосила пресслужба СБУ.

Так, у Харкові окупанти встановили контакт із неповнолітнім хлопцем через Telegram-месенджер. Рашисти обіцяли заплатити гроші за інформацію про позиції ЗСУ на території міста.

Тим часом на Луганщині двоє російських солдатів діяли не через месенджер, а напряму – запропонували 16-річному підлітку гроші в обмін на інформацію про місця розташування та маршрути пересування українських військ. Хлопець злякався, проте окупанти його “заспокоїли”: мовляв, ти малолітній, тобі нічого не буде.

Завдяки втручанню українських силовиків хлопці не встигли передати інформацію ворогу.

Наразі розглядається питання про можливість притягнення правопорушників до кримінальної відповідальності. СБУ нагадує, що в Україні вона настає після досягнення особою 16 років, а в окремих випадках – з 14 років.