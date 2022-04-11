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СБУ заявила про непоодинокі випадки використання підлітків окупантами для розвідки позицій української армії

Батьків просять бути пильними.

СБУ заявила про непоодинокі випадки використання підлітків окупантами для розвідки позицій української армії
Фото: СБУ

Служба безпеки України просить батьків пильнувати за листуванням і контактами своїх синів і дочок, адже окупанти використовують неповнолітніх українських дітей для розвідки позицій ЗСУ.

На цьому наголосила пресслужба СБУ.

Так, у Харкові окупанти встановили контакт із неповнолітнім хлопцем через Telegram-месенджер. Рашисти обіцяли заплатити гроші за інформацію про позиції ЗСУ на території міста.

Тим часом на Луганщині двоє російських солдатів діяли не через месенджер, а напряму – запропонували 16-річному підлітку гроші в обмін на інформацію про місця розташування та маршрути пересування українських військ. Хлопець злякався, проте окупанти його “заспокоїли”: мовляв, ти малолітній, тобі нічого не буде.

Завдяки втручанню українських силовиків хлопці не встигли передати інформацію ворогу.

Наразі розглядається питання про можливість притягнення правопорушників до кримінальної відповідальності. СБУ нагадує, що в Україні вона настає після досягнення особою 16 років, а в окремих випадках – з 14 років.

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