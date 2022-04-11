Президент України вважає, що частка відповідальності за смерті в Україні є й на західних країнах.

Президент РФ Володимир Путін та обʼєднана позиція Заходу могли б запобігти війні проти України.

Таку думку президент України Володимир Зеленський висловив у інтервʼю програмі 60 minutes.

Путін, на погляд Зеленського, мав би вступити в діалог з ним.

"Це не про особистості, а про війну між двома державами, тому я говорю про діалог між лідерами цих держав. Тому він міг цьому запобігти, від нього багато чого залежить. Так само, як і зараз, коли це вже виникає, не можна просто заплющувати очі і казати "ми це не робили". Навіть якщо ти вважаєш, що ти цього не робив, ти повинен сказати це в обличчя мені, в очі світу", – вважає президент.

Зеленський додав, що весь світ не забуде війни Росії, є всі докази.

"Друга частина – чи міг би спільний обʼєднаний Захід запобігти тому. Я вважаю, високий відсоток того, шо вони можуть зробити. Путін може не чути мене – в них імперські амбіції – але не чути США, Британію або разом, спільно обʼєднаний західний світ він не міг. Не міг не чути жорстку обʼєднану позицію. До цього вторгнення Захід не був обʼєднаним, і все це балачки. Вони принципові люди, є речі, які вони захищають, але, попри це, вони думають і про свою внутрішню політику", – вважає президент.

Зеленський пояснив, що не має юридичних претензій до НАТО чи лідерів країн Альянсу, але загалом вони несуть відповідальність за жертви в Україні.

"Коли ти можеш закрити небо. Так, страшно, що почнеться третя світова війна... Але чи несе світ відповідальність? Я вважаю, несе. Стань перед дзеркалом і запитай: ти міг щось зробити чи не міг? Ти знайдеш у дзеркалі відповідь на це питання, і на інше питання – хто ти є?" – вважає президент України.

Він додав, що і досі є країни, які заграють з Путіним, хоча є й "маленькі країни з великим серцем", які відстоюють Україну – передусім держави Балтики.

Нагадаємо, Зеленський пропонував Путіну перемовини і до повномасштабного вторгнення Росії, і після його початку. Він вважає, що саме переговори між ним і лідером країни-окупантки мають стати точкою перемовин, на яких вдасться домовитися про припинення війни.

Кремль тим часом не поспішає погоджуватися на таку зустріч, хоч і не відкидає її можливості. Росія традиційно намагається висувати свої вимоги задля перемовин із Зеленським, попри те, що зазнає величезних втрат у війні проти України.