Нова Зеландія допоможе транспортувати пожертвовану Україні військову допомогу

Нова Зеландія направить до Європи літак C-130H Hercules та команду з 50 людей для розподілу військової допомоги Україні. Про це повідомила прем'єр-міністр країни Джасінда Ардерн, передає The Guardian.

Глава уряду оголосила про додаткову фінансову допомогу у розмірі 13 мільйонів доларів, включаючи 7,5 мільйона доларів на закупівлю зброї та боєприпасів Великобританією.

«Наша підтримка полягає в тому, щоб допомогти українській армії відбити жорстоке російське вторгнення… таке кричуще зазіхання на суверенітет країни становить загрозу для всіх нас», — сказав Ардерн.

«Глобальна відповідь призвела до безпрецедентного обсягу військової підтримки, обіцяної Україні, і терміново потрібна додаткова допомога для її транспортування та розподілу, тому ми зробимо все можливе, щоб допомогти».

Літак «приєднається до ланцюжка військових літаків з країн-партнерів, що подорожують по всій Європі, доставляючи таке необхідне обладнання та матеріали до ключових розподільчих центрів, але вони в жодному разі не в'їжджатимуть в Україну, і їх про це не просили», — заявили у канцелярії прем'єр-міністра.

Раніше Нова Зеландія оголосила про застосування 35-відсоткових мит на весь імпорт з Росії, а також про запровадження заборони на експорт продукції, пов'язаної зі стратегічними галузями російської промисловості.