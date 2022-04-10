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Австрійський канцлер їде 11 квітня до Путіна "наводити мости", - Kronen Zeitung

Цей візит було заздалегідь обговорено з Президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн та канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Австрійський канцлер їде 11 квітня до Путіна "наводити мости", - Kronen Zeitung
Фото: EPA/UPG

Канцлер Австрії Карл Нехаммер у понеділок, 11 квітня, планує відвідати Росію та зустрітися з Володимиром Путіним. Мета візиту - "навести мости", повідомляє Kronen Zeitung.

Нехаммер стане першим очільником країни-члена ЄС, який вперше від початку війни з Україною зустрінеться з Путіним.

Як повідомляє видання, канцлер Австрії заявив: "Мій людський обов’язок – зробити все можливе, щоб закінчити цю війну чи хоча б створити гуманітарні коридори. Окрім телефону, має бути й особиста дипломатія ... І так, я також розгляну воєнні злочини".

Видання зазначило, що Нехаммер обговорив свою поїздку з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, канцлером Німеччини Олафом Шольцем, а також главою Туреччини Реджепом Ердоганом та президент Європейської ради Шарлем Мішелем.

Нагадаємо, 9 квітня канцлер Австрії відвідав Бучу. З головою Київської обласної військової адміністрації Олександром Павлюком і керівником гуманітарного напрямку Олексієм Кулебою побували на місці масового тимчасового поховання вбитих окупантами місцевих жителів.

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