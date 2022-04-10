Фінляндія готова запровадити нові антиросійські санкції

Фінляндія готова до введення нових санкцій проти Російської Федерації через її агресію проти України.

Про це заявила прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін, інформує Yle.

При цьому вона підкреслила, що зростання цін на електроенергію через санкції – не перешкода.

"Люди щодня гинуть в Україні, ми маємо змусити припинити цю війну. Ми повинні бути готові поступитися власним комфортом заради цього", – заявила Марін, наголосивши, що Росія веде безчесну, жорстоку та нелюдську війну.

Марін закликала всі західні компанії припинити свою діяльність на території Росії. Вона також зазначила, що промова президента Володимира Зеленського у парламенті Фінляндії була вражаючою. Крім того, Марін знову заявила, що Фінляндія має серйозно обміркувати вступ до НАТО.

Раніше прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін заявила, що будь-яке рішення про членство країни в НАТО має бути прийняте швидко і найкраще - цієї весни.

1 квітня президент Фінляндії Саулі Нійністе обговорив із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом принципи та процедури прийняття до Альянсу нових членів.