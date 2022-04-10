Прем'єр-міністр Баварії вимагає від федерального уряду Німеччини збільшити постачання зброї Україні

І виступає проти заборони імпорту російського газу.

Глава Христинсько-соціального союзу, прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер вимагає від федерального уряду Німеччини збільшити постачання зброї Україні, передає DW з посиланням на інформагенство AFP.

"Ми маємо постачати найкращу зброю і не відставати від наших партнерів по НАТО", - зазначив Зедер.

За його словами, поставки найкращої зброї - оптимальний спосіб зупинити звірства, які коїть російська армія. Політик звернув увагу на те, що атаку росіян на Київ вдалося відбити завдяки зброї, яка надійшла передовсім зі США.

Водночас, Зедер висловився проти заборони імпорту російського газу, оскільки наслідком цього буде шок для німецької економіки.

"Якщо з сьогодні на завтра ми припинимо постачання газу, на нас чекає масове безробіття, соціальна деградація і демократичні злами", - заявив Зедер.

Нагадаю, що до війни, яку Росія розв'язала проти України, Зедер виступав проти жорстких антиросійських санкцій, акцентуючи, що "Москва не є ворогом Європи". Політик також не бажав вступу України до НАТО найближчим часом.