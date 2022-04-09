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Нові санкції Єврокомісії щодо російського вантажного транспорту містять інструменти для їх обходу, – Мінінфраструктури

У відомстві назвали це "напівзаходами", які лишають величезний простір для уникнення обмежень. 

Нові санкції Єврокомісії щодо російського вантажного транспорту містять інструменти для їх обходу, – Мінінфраструктури
Єврокомісія
Фото: ec.europa.eu

Нові санкції Єврокомісії із забороною на перебування на території ЄС російського та білоруського вантажного транспорту містять інструменти для їх обходу. 

У рішення Єврокомісії вказано, що країни-члени можуть на власний розсуд дозволяти підприємствам РФ і Білорусі транспортувати окремі категорії вантажів, повідомили на сторінці Міністерства інфраструктури України в Facebook.

Зокрема до винятків можуть потрапити:

  • природний газ та нафта, включно з продуктами нафтопереробки, а також титан, алюміній, мідь, нікель, паладій та залізну руду
  • фармацевтична, медична, сільськогосподарська та харчова продукція, включно з пшеницею та добривами
  • гуманітарні вантажі
  • окремо передбачена можливість робити виключення для російських компаній у вивезенні та передачі культурних цінностей, наданих у тимчасове користування. 

"Економічні наслідки санкцій мають бути співмірними втратам, які завдала росія українським та європейським споживачам внаслідок знищеної інфраструктури – тисяч кілометрів доріг, залізничних станцій, аеропортів та заблокованих морських портів. Наразі ті вантажі, які не можуть вивозитися з українських портів, будуть постачатися до ЄС автомобільним та залізничним транспортом. Витрати на побудову нових логістичних маршрутів становитимуть мільярди", – зазначили в міністерстві.

Крім того, є ймовірність, що країни з "нейтральною позицією", які прямо не звинувачують РФ у війні проти України, скористаються цими винятками і дозволять окупантам продовжувати заробляти на європейських ринках, що своєю чергою дозволить Росії коїти свої злочини.

"Навіть якщо повністю виключити можливість фальсифікацій товарно-транспортних та митних накладних, вищезазначений перелік товарів-винятків все ще залишає росії та білорусі величезні можливості для заробітку", – додали в міністерстві.

Там також підкреслили, що вказані винятки залишають відкритою можливістю для великого бізнесу в ЄС повернутися до звичних економічних зв’язків з РФ.

"Причиною п'ятого пакета санкцій Єврокомісії стало засудження воєнних злочинів росії, зокрема масових вбивств цивільних українців у Бучі та інших населених пунктах. Зважаючи на це, не зрозуміла доцільність таких напівзаходів, які залишають величезний простір для обходу санкцій. Така позиція партнерів не виглядає послідовною та логічною", – вважають у Міністерстві нфраструктури. 

Нагадаємо, Європейський Союз відповідно по п'ятого пакета санкцій заборонив з 9 квітня ввезення та транзит нових вантажів автотранспортом з Росії та Білорусі на територію ЄС. 

З 16 квітня Євросоюз запроваджує повну заборону перетину цими фурами кордону ЄС. Усі вантажівки з указаних двох країн мають покинути територію Євросоюзу.

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