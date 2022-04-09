Нові санкції Єврокомісії щодо російського вантажного транспорту містять інструменти для їх обходу, – Мінінфраструктури

У відомстві назвали це "напівзаходами", які лишають величезний простір для уникнення обмежень.

Нові санкції Єврокомісії із забороною на перебування на території ЄС російського та білоруського вантажного транспорту містять інструменти для їх обходу.

У рішення Єврокомісії вказано, що країни-члени можуть на власний розсуд дозволяти підприємствам РФ і Білорусі транспортувати окремі категорії вантажів, повідомили на сторінці Міністерства інфраструктури України в Facebook.

Зокрема до винятків можуть потрапити:

природний газ та нафта, включно з продуктами нафтопереробки, а також титан, алюміній, мідь, нікель, паладій та залізну руду

фармацевтична, медична, сільськогосподарська та харчова продукція, включно з пшеницею та добривами

гуманітарні вантажі

окремо передбачена можливість робити виключення для російських компаній у вивезенні та передачі культурних цінностей, наданих у тимчасове користування.

"Економічні наслідки санкцій мають бути співмірними втратам, які завдала росія українським та європейським споживачам внаслідок знищеної інфраструктури – тисяч кілометрів доріг, залізничних станцій, аеропортів та заблокованих морських портів. Наразі ті вантажі, які не можуть вивозитися з українських портів, будуть постачатися до ЄС автомобільним та залізничним транспортом. Витрати на побудову нових логістичних маршрутів становитимуть мільярди", – зазначили в міністерстві.

Крім того, є ймовірність, що країни з "нейтральною позицією", які прямо не звинувачують РФ у війні проти України, скористаються цими винятками і дозволять окупантам продовжувати заробляти на європейських ринках, що своєю чергою дозволить Росії коїти свої злочини.

"Навіть якщо повністю виключити можливість фальсифікацій товарно-транспортних та митних накладних, вищезазначений перелік товарів-винятків все ще залишає росії та білорусі величезні можливості для заробітку", – додали в міністерстві.

Там також підкреслили, що вказані винятки залишають відкритою можливістю для великого бізнесу в ЄС повернутися до звичних економічних зв’язків з РФ.

"Причиною п'ятого пакета санкцій Єврокомісії стало засудження воєнних злочинів росії, зокрема масових вбивств цивільних українців у Бучі та інших населених пунктах. Зважаючи на це, не зрозуміла доцільність таких напівзаходів, які залишають величезний простір для обходу санкцій. Така позиція партнерів не виглядає послідовною та логічною", – вважають у Міністерстві нфраструктури.

Нагадаємо, Європейський Союз відповідно по п'ятого пакета санкцій заборонив з 9 квітня ввезення та транзит нових вантажів автотранспортом з Росії та Білорусі на територію ЄС.

З 16 квітня Євросоюз запроваджує повну заборону перетину цими фурами кордону ЄС. Усі вантажівки з указаних двох країн мають покинути територію Євросоюзу.