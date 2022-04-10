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Посол України закликав Німеччину заборонити російську символіку під час масових акцій

"Якщо хтось виходить на демонстрацію з російським прапором, то він автоматично підтримує державу, що веде війну на винищення України та нашого цивільного населення".

Посол України закликав Німеччину заборонити російську символіку під час масових акцій
Фото: Пол Зінкен

Посол України в Німеччині Андрій Мельник закликав заборонити російські прапори та інші державні символи РФ на проросійських акціях у Німеччині.

Про це він розповів в інтерв'ю інформагенції dpa, передає "Deutsche Welle".

"Використання всіх офіційних символів держави-агресора - як-от російський прапор - має бути заборонено законом, доки Росія веде цю війну на винищення українського народу", - сказав Мельник.

Він також зазначив, що демонстрація російської символіки не має нічого спільного зі свободою думки, а є "уславленням варварської агресії" в центрі Європи. Мельник додав, що проведе "дуже конкретні переговори" з урядом Німеччини щодо цього питання.

"Я взагалі не розумію, чому німецькі політики заплющують очі на це... Якщо хтось виходить на демонстрацію з російським прапором, то він автоматично підтримує державу, що веде війну на винищення України та нашого цивільного населення", - аргументував свою позицію український посол.

Нагадаємо, днями в кількох містах Німеччини пройшли проросійські акції. Приміром, 9 квітня вулицями Штутгарта проїхав  кортеж автомобілів із російськими прапорами на капотах. Головним гаслом автопробігу було "Проти дискримінації російськомовних". Демонстранти вимагали "зупинити русофобію" та виступали "проти дискримінації російськомовних дітей у школах".

Минулої неділі, тобто в день, коли стало відомо про звірства російських військових у місті Буча на Київщині, аналогічний автопробіг відбувся в Берліні.

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