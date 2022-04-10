Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор заявив, що Мексика не сприймає російське вторгнення в Україну у відеозверненні, оприлюдненому до глобального заходу на підтримку українських жертв війни, передає Reuters.

"Ми не сприймаємо вторгнення Росії в Україну, тому що постраждали від вторгнень", - сказав Лопес Обрадор. "Ми виступаємо за мирне вирішення конфлікту".

Раніше цього тижня прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо запросив Лопеса Обрадора взяти участь у заході, який він організував разом із президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйєн для збору коштів для українських біженців та внутрішньо переміщених осіб.

Лопес Обрадор намагався зберігати нейтралітет та відмовився запроваджувати санкції проти Росії.

Політик переконаний, що можливе мирне вирішення конфлікту.