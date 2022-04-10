Китай висловив зацікавлення гарантіями безпеки України - Арахамія

Від Великобританії та США є заяви про намір розглядати такий договір, однак немає остаточної згоди.

Китай висловив зацікавлення формуванням договору про майбутні гарантії безпеки Україні. Про це в інтерв'ю каналу "ДніпроTV" заявив голова української делегації на переговорах з РФ Давид Арахамія.

"Є зацікавлення КНР зараз. Активно вже працює над документом", - сказав народний депутат.

Він також назвав країни, які дали усну згоду стати гарантами безпеки України після завершення війни. Серед них: Німеччина, Туреччина, Франція та Італія.

Від Великобританії та США є заяви про намір розглядати такий договір, однак немає остаточної згоди.

Раніше Арахамія зазначав, що переговори України з Китаєм про участь у гарантіях безпеки є непростими.

Протягом саміту ЄС-Китай прем'єр-міністр КНР Лі Кецян запевнив європейських лідерів, що Пекін буде домагатися миру в Україні, але робитиме це на власних умовах, уникаючи тиску на Росію.