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Зеленський у телефонній розмові подякував Трюдо за додаткову оборонну підтримку в $500 млн

Канада продовжує допомагати Україні фінансово. 

Зеленський у телефонній розмові подякував Трюдо за додаткову оборонну підтримку в $500 млн
Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський подякував канадському премʼєр-міністру Джастіну Трюдо за фінансову та оборонну підтримку. 

Про проведену телефонну розмову Зеленський повідомив у Twitter.

"Подякував за підтримку ініціативи Stand up with Ukraine, фінансову допомогу в розмірі 1 млрд канадських доларів та додаткові $500 млн оборонної підтримки. Сильніші разом!" – написав президент.

Нагадаємо, в проєкті федерального бюджету Канади передбачено додаткові 500 млн доларів у 2022-2023 роках для військової допомоги України. 

За допомогою програми Stand up with Ukraine, про яку згадував президент, на підтримку українських вимушених переселенців за майже два тижні вдалося зібрати понад 9 млрд євро ($10 млрд). Ця ініціатива буда започаткована урядом Канади та Єврокомісією. 

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