Зеленський у телефонній розмові подякував Трюдо за додаткову оборонну підтримку в $500 млн

Президент України Володимир Зеленський подякував канадському премʼєр-міністру Джастіну Трюдо за фінансову та оборонну підтримку.

Про проведену телефонну розмову Зеленський повідомив у Twitter.

"Подякував за підтримку ініціативи Stand up with Ukraine, фінансову допомогу в розмірі 1 млрд канадських доларів та додаткові $500 млн оборонної підтримки. Сильніші разом!" – написав президент.

Had a phone conversation with @JustinTrudeau. Thanked for supporting the #StandUpForUkraine initiative, for CAD 1 billion of financial assistance and USD 500 million of additional defensive support. Stronger together! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 9, 2022

Нагадаємо, в проєкті федерального бюджету Канади передбачено додаткові 500 млн доларів у 2022-2023 роках для військової допомоги України.

За допомогою програми Stand up with Ukraine, про яку згадував президент, на підтримку українських вимушених переселенців за майже два тижні вдалося зібрати понад 9 млрд євро ($10 млрд). Ця ініціатива буда започаткована урядом Канади та Єврокомісією.