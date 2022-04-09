Шведська опозиція планує підтримати вступ країни до НАТО

Опозиційна партія Швеції може змінити свою позицію на користь членства в НАТО слідом за Фінляндією, що означатиме підтримку приєднання до альянсу парламентською більшістю.

Про це заявив лідер партії "Шведські демократи" Джиммі Акессон, повідомляє Reuters.

За його словами, якщо сусідня Фінляндія подає заявку на вступ до НАТО, він запропонує своїй партії змінити свою позицію.

"Тоді (якщо Фінляндія подає заявку на вступ до НАТО, - ред.) я хочу звернутися до ради партії з проханням змінити нашу думку.Те, що зараз змінилося, так це те, що Фінляндія дуже чітко рухається до членства в НАТО, і є багато ознак, що це може статися найближчим часом. Це, а також той факт, що Україна, яка не є членом НАТО, абсолютно самотня, змусили мене змінити думку", - сказав лідер другої за величиною опозиційної партії Швеції.

Нагадаємо, що прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін заявила, що будь-яке рішення про членство країни в НАТО має бути прийняте швидко і найкраще - цієї весни.

1 квітня президент Фінляндії Саулі Нійністе обговорив із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом принципи та процедури прийняття до Альянсу нових членів.