SpaceX відправила перший туристичний рейс на МКС

Вартість рейсу - 55 мільйонів доларів на кожного пасажира.

Американська компанія SpaceX здійснила успішний запуск ракети Falcon 9 з кораблем Crew Dragon, на борту якого знаходяться троє туристів і один астронавт. Про це SpaceX повідомила у Twitter.

Приватна місія Axiom-1 стала першим в історії туристичним космічним польотом на Міжнародну космічну станцію.

Falcon 9 стартувала з космодрому імені Дж. Кеннеді на мисі Канаверал (штат Флорида). Членами екіпажу стали астронавт Майкл Лопес-Алегріа (США), і туристи Ларрі Коннор (американський підприємець), Марк Паті (Канадський інвестор) та Ейтан Стіббе (ізраїльський бізнесмен).

Проект здійснюється на замовлення компанії Axiom Space на пілотованому кораблі Crew Dragon компанії Ілона Маска. Вартість такого туристичного рейсу з перебуванням на станції МКС протягом 8 днів становить для кожного пасажира 55 мільйонів доларів.

Нагадаємо, раніше екіпаж космічної програми Polaris Dawn компанії SpaceX повідомляв, що візьме з собою у політ український прапор.