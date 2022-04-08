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Чорногорія слідом за ЄС впровадила санкції проти Росії

У цій країні чимало заможних росіян мають нерухомість і яхти. 

Чорногорія долучилася до санкцій проти Росії. Про це повідомив її премʼєр-міністр Дрітан Абазович.

"Уряд Чорногорії ухвалив обмежувальні заходи у відповідь на агресивну війну Росії проти України. Вдячний всім міністрам за співпрацю", – написав він.

Що саме увійшло в пакет санкцій, Абазович не повідомив. Reuters зазначає, що Росія є основним інвестором у Чорногорію, яка є кандидатом на вступ до Євросоюзу. Чимало заможних росіян мають там нерухомість та яхти. 

Нагадаємо, сьогодні в Євросоюзі опублікували пʼятий санкційний пакет. Нафтове ембарго до нього не увійшло, вугільне запрацює тільки з серпня 2022-го. Майже 30 мільярдів євро активів російських і білоруських олігархів та організацій були заморожені країнами-членами ЄС. 

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