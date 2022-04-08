"Прийшло троє солдатиків років по 18-20. Зачухані, брудні, без броніків. Покрали якусь фігню. І сказали, що захоплять Київ"
"Прийшло троє солдатиків років по 18-20. Зачухані, брудні, без броніків. Покрали якусь фігню. І сказали, що захоплять Київ"
Бійці ССО захопили робочий "бук" росіян
Бійці ССО захопили робочий "бук" росіян
Філатов закликав мешканців Дніпра евакуюватися з міста
Філатов закликав мешканців Дніпра евакуюватися з міста
Придністров'я готує аеродром для прийому літаків, - Генштаб
Придністров'я готує аеродром для прийому літаків, - Генштаб
В Одесі місцеві мешканці повідомляють про вибухи (оновлено)
В Одесі місцеві мешканці повідомляють про вибухи (оновлено)
У Бучі затримали мародерів, які співпрацювали з окупантами і здавали їм адреси заможних квартир
У Бучі затримали мародерів, які співпрацювали з окупантами і здавали їм адреси заможних квартир
Подоляк – Лаврову: "З боку російських переговорників ми подібних претензій не отримували"
Подоляк – Лаврову: "З боку російських переговорників ми подібних претензій не отримували"
“Людей знищували з бойових машин десанту 30 калібром. Потім автівки росіяни грабували”
“Людей знищували з бойових машин десанту 30 калібром. Потім автівки росіяни грабували”
ГоловнаСвіт

Японія скоротить імпорт російського вугілля

Терміни скорочення імпорту російського вугілля не повідомляються.

Японія скоротить імпорт російського вугілля
Фото: korrespondent.net

Японія поступово скорочуватиме імпорт російського вугілля у відповідь на вторгнення Росії в Україну. Про це заявив у п'ятницю міністр економіки, торгівлі та промисловості країни (METI) Коїті Хагіуда, передає CNN.

Він заявив, що Японія прагне зламати свою залежність від російської енергетичної продукції за допомогою низки заходів.

Терміни скорочення імпорту російського вугілля та додаткові подробиці не повідомляються.

Раніше прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявляв, що його країна не планує виходити зі спільного російського нафтогазового проєкту, попри жорсткі санкції, що вона запровадила проти Росії.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також