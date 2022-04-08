Японія скоротить імпорт російського вугілля

Японія поступово скорочуватиме імпорт російського вугілля у відповідь на вторгнення Росії в Україну. Про це заявив у п'ятницю міністр економіки, торгівлі та промисловості країни (METI) Коїті Хагіуда, передає CNN.

Він заявив, що Японія прагне зламати свою залежність від російської енергетичної продукції за допомогою низки заходів.

Терміни скорочення імпорту російського вугілля та додаткові подробиці не повідомляються.

Раніше прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявляв, що його країна не планує виходити зі спільного російського нафтогазового проєкту, попри жорсткі санкції, що вона запровадила проти Росії.