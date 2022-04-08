Унаслідок нічного обстрілу окупантами Одеської області пошкоджено дві будівлі. Є постраждалі, їх кількість уточнюється.

Про це повідомив полковник Владислав Назаров, йдеться на Facebook-сторінці оперативного командування “Південь”.

Ворог завдав удару з Криму трьома керованими ракетами.

“На фоні ракетних ударів звичайна практика ворога – активізація диверсійно-розвідувальних груп, зокрема у прикордонних регіонах. Метою яких є посилення психологічного тиску на цивільне населення, поширення паніки”, – йдеться в повідомленні.

Як пише dumskaya.net, окупанти стріляли з берегового протикорабельного ракетного комплексу “Бастіон”, який випускає ракети П-800 "Онікс".

Нагадаємо, що 4 квітня внаслідок ракетного удару по Одесі було також вражено обʼєкти інфраструктури. Постраждалих не було, оскільки ракети не досягли цілі.