У Вінницькій області поліція затримала мера Немирова, який побив волонтера і відкрив стрілянину в повітря.

Про це повідомили в обласному управлінні поліції.

“7 квітня до поліції надійшло повідомлення від місцевого волонтера про те, що очільник м. Немирів на території міської ради стріляє з автоматичної зброї. Зі слів потерпілого, він, як представник волонтерської організації, приніс до мерії гуманітарну допомогу для ЗСУ: каремати та інші речі. Й між ним і головою міста виник конфлікт”, – йдеться в повідомленні.

Під час суперечки мер погрожував волонтеру фізичною розправою, наніс кілька ударів та вистрелив в повітря з автомата. Потерпілий встиг покинути територію державної установи і викликав поліцію. Постраждалих немає.

На місце події відразу прибули місцеві поліцейські.

57-річного зловмисника працівники поліції затримали на робочому місці.

Слідство встановило, що підозрюваний раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності.

Під час обшуку у службовому кабінеті мера поліцейські вилучили автоматичну зброю та набої до неї. Підстави зберігання та носіння зброї встановлюються.

Правопорушника затримано в процесуальному порядку та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

Наразі поліцейські з’ясовують обставини та причини конфлікту в межах відкритого кримінального провадження за ч.4 ст. 296 ККУ (хуліганство). Такий злочин карається позбавленням волі на строк до семи років.

Тривають слідчі дії.