Поліція вважає, що стрілків було кілька.

Щонайменше двоє людей загинуло і ще вісім дістали поранень унаслідок стрілянини в центрі Тель-Авіва ввечері в четвер.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Times of Israel.

За даними представників місцевого медичного центру, госпіталізовано вісьмох осіб, чотирьох з яких наразі оперують. Їх доправили до лікарні у важкому стані. Ще двоє людей у стані середнього ступеня тяжкості, у ще двох - менш тяжкі поранення, ніж в решти.

Поліція вважає, що стрілків було кілька. Наразі правоохоронці та військові обшукують вулицю Дізенгоф, де сталася стрілянина, а також прилеглі райони.

#BREAKING: More then 6 injured in multiple locations in a shooting attack in Tel Aviv (video: @rbinyamini) pic.twitter.com/sluRKQHHGg — Amichai Stein (@AmichaiStein1) April 7, 2022

Також поліція закликає жителів міста сховатися, а тих, хто був удома, не виходити на вулицю і відійти від вікон.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет, міністр оборони Бенні Ганц, начальник Генштабу Армії оборони Авів Кохаві перебувають у військовому штабі Тель-Авіва.

Chilling video: pedestrians flee the scene of tonight's terror attack in central Tel Aviv, in which at least five people have been wounded, several seriously.pic.twitter.com/BXclhSk1Wf — Avi Mayer (@AviMayer) April 7, 2022

Нагадаємо, 30 березня біля Тель-Авіва терорист застрелив трьох ізраїльтян і двох українців.