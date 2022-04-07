У Миколаєві під час бомбардувань росіяни розбили вокзал, – мер
У Миколаєві під час бомбардувань росіяни розбили вокзал, – мер
Придністров'я готує аеродром для прийому літаків, - Генштаб
Придністров'я готує аеродром для прийому літаків, - Генштаб
“Людей знищували з бойових машин десанту 30 калібром. Потім автівки росіяни грабували”
“Людей знищували з бойових машин десанту 30 калібром. Потім автівки росіяни грабували”
"Прийшло троє солдатиків років по 18-20. Зачухані, брудні, без броніків. Покрали якусь фігню. І сказали, що захоплять Київ"
"Прийшло троє солдатиків років по 18-20. Зачухані, брудні, без броніків. Покрали якусь фігню. І сказали, що захоплять Київ"
Філатов закликав мешканців Дніпра евакуюватися з міста
Філатов закликав мешканців Дніпра евакуюватися з міста
У Бучі затримали мародерів, які співпрацювали з окупантами і здавали їм адреси заможних квартир
У Бучі затримали мародерів, які співпрацювали з окупантами і здавали їм адреси заможних квартир
Подоляк – Лаврову: "З боку російських переговорників ми подібних претензій не отримували"
Подоляк – Лаврову: "З боку російських переговорників ми подібних претензій не отримували"
Бійці ССО захопили робочий "бук" росіян
Бійці ССО захопили робочий "бук" росіян
ГоловнаСвіт

Внаслідок стрілянини в Тель-Авіві загинуло двоє людей, вісім отримали поранення

Поліція вважає, що стрілків було кілька.

Внаслідок стрілянини в Тель-Авіві загинуло двоє людей, вісім отримали поранення
Фото: скріншот відео

Щонайменше двоє людей загинуло і ще вісім дістали поранень унаслідок стрілянини в центрі Тель-Авіва ввечері в четвер.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Times of Israel.

За даними представників місцевого медичного центру, госпіталізовано вісьмох осіб, чотирьох з яких наразі оперують. Їх доправили до лікарні у важкому стані. Ще двоє людей у стані середнього ступеня тяжкості, у ще двох - менш тяжкі поранення, ніж в решти.

Поліція вважає, що стрілків було кілька. Наразі правоохоронці та військові обшукують вулицю Дізенгоф, де сталася стрілянина, а також прилеглі райони.

Також поліція закликає жителів міста сховатися, а тих, хто був удома, не виходити на вулицю і відійти від вікон.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет, міністр оборони Бенні Ганц, начальник Генштабу Армії оборони Авів Кохаві перебувають у військовому штабі Тель-Авіва.

Нагадаємо, 30 березня біля Тель-Авіва терорист застрелив трьох ізраїльтян і двох українців.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також