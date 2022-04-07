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Хакери, яких пов'язують із Білоруссю, атакують Facebook-акаунти українських воїнів, - CNN

Meta повідомила, що групи, пов’язані з Росією та Білоруссю, використовують низку "темних" кібертактик, щоб видалити з соціальних мереж дописи критиків РФ.

Хакери, яких пов'язують із Білоруссю, атакують Facebook-акаунти українських воїнів, - CNN
Фото: EPA/UPG

Хакерська група Ghostwriter, яка, на думку кіберекспертів, пов'язана з Білоруссю, намагалася зламати акаунти у Facebook десятків українських військових, повідомляє CNN із посиланням на компанію Meta.

Зловмисники заволоділи декількома такими акаунтами і почали від них поширювати відео із закликом до української армії здатися. У Meta повідомили, що заблокували доступ до цих відео.

Загалом групи, пов’язані з Росією та Білоруссю, використовують низку "темних" кібертактик, спрямованих на українських солдатів і цивільних.

У Meta розповіли про одну таку тактику. Зловмисники видають себе в інтернеті за журналістів і представників незалежних інформаційних агентств, щоб підштовхнути аудиторію до дискусій із проросійськими акцентами. Також групи проводять скоординовані кампанії, щоб спробувати видалити із соціальних мереж дописи критиків Росії. 

У компанії також повідомили, що ліквідовано мережу з майже двох сотень облікових записів, якими керували з Росії. З цих акаунтів регулярно надсилали необґрунтовані скарги на українських користувачів, мовляв, їхні дописи "порушують правила компанії щодо мови ворожнечі, а також інші політики".

Нагадаємо, напередодні Держспецзв’язку повідомила, що хакери розсилають смс, щоб отримати доступ до облікових записів Telegram.

У СБУ розповіли, що в першу ніч вторгнення РФ запобігли масовому зламу ІТ-систем критичної інфраструктури. Атакували Україну хакерські угруповання рашистів. Зокрема, це APT28, АРТ29, Sandworm, BerserkBear, Gamaredon, Vermin.

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