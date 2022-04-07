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Росія поширює фейки з “нейтральною позицією” через американського науковця Гордона Гана

Вдаючи прихильність позиції “проти всіх”, Ган вдається до маніпуляцій.

Росія поширює фейки з “нейтральною позицією” через американського науковця Гордона Гана

Росія поширює фейки через експертів з “нейтральною позицією”, використовуючи для цього, зокрема, американського науковця Гордона Гана.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО України.

“Небезпечність полягає у тому, що більшість читачів сприймає науковця як фахівця, який подає неупереджену інформацію, оскільки він відкрито не підтримує ані західні країни, ані Росію”, – йдеться у повідомленні.

Вдаючи прихильність позиції “проти всіх”, Ган вдається до маніпуляцій та побіжно розповідає, що “світ має піти на поступки путіну”, а “українські нацисти почали скидати маски під тиском війни”.

“Нагадаємо, що начебто нейтральна позиція світових політиків та експертів є найбільш вигідною для кремля. Коли весь світ не довіряє відкритій російській пропаганді, “нейтральні” експерти створюють ілюзію неупередженості їхніх суджень”, – додали у РНБО.

Нагадаємо, ексофіцер армії США Тулсі Габбард розповідає світу про “зброю масового ураження в біолабораторіях України". Вона вже кілька років працює на іноземну аудиторію за гроші Росії.

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