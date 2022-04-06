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Ексофіцер армії США Тулсі Габбард розповідає світу про “зброю масового ураження в біолабораторіях України", – РНБО

Вона вже кілька років працює на іноземну аудиторію за гроші Росії.

Колишня офіцер резерву армії США Тулсі Габбард вже кілька років працює на іноземну аудиторію за гроші Росії.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО України.

Від початку повномасштабної війни Росії проти України “західна експертка” розповідає, що:

“США винні у військовій агресії” Росії, бо “провокували” агресора багато років,

“Правляча еліта Вашингтона руками українців хоче вбити якомога більше росіян”.

Габбард вже неодноразово звинувачували у зв’язках із Путіним, проте це не заважає їй виступати у якості експертки в ефірі Fox News. Крім теми війни Габбард активно дезінформує світ про наявність розробок зброї масового ураження в біолабораторіях України.

“Незважаючи на те, що російська дезінформація та пропаганда, спрямована на західну аудиторію, дедалі більше руйнується, у кремля “на зарплаті” ще багато іноземних пропагандистів”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, колишній офіцер американської армії Девід Пейн багато років співпрацює з Кремлем. Під час повномасштабної війни Росії проти України він поширював в іноземних ЗМІ такі тези: “Захід має припинити постачання зброї до України, щоб не провокувати Росію на ще більшу агресію” та “Україна має віддати рф Крим і Донбас, щоб уникнути Третьої світової війни”.

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