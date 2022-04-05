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Колишній офіцер американської армії дезінформує світ про війну в Україні, – РНБО

Він поширював тезу, що Україна має віддати РФ Крим і Донбас, щоб уникнути Третьої світової війни.

Колишній офіцер американської армії дезінформує світ про війну в Україні, – РНБО
Фото: radiosvoboda.org

Росія продовжує використовувати колишніх військових США для поширення дезінформації щодо України у світі.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.

Колишній офіцер американської армії Девід Пейн багато років співпрацює з Кремлем. Під час повномасштабної війни Росії проти України він поширював в іноземних ЗМІ такі тези: “Захід має припинити постачання зброї до України, щоб не провокувати Росію на ще більшу агресію” та “Україна має віддати рф Крим і Донбас, щоб уникнути Третьої світової війни”.

Також Пейн вдається до дезінформування світу, що НАТО може виключити з альянсу Латвію, Литву та Естонію

“Всі ці заяви не мають нічого спільного з реальністю. Кремль роками вибудовував свою пропагандистську кампанію для дискредитації цивілізованого світу, вдаючись до підкупу та вербування навіть західних високопосадовців”, – йдеться у повідомленні.

Будьте обережні та ретельно перевіряйте всю інформацію, навіть ту, що поширюють іноземні ЗМІ, наголосили у Центрі.

Нагадаємо, вчора у РНБО підтвердили, що російська армія планувала спалювати у мобільних крематоріях не тіла своїх солдатів, а загиблих цивільних осіб, щоб приховати сліди військових злочинів.

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