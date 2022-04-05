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Сьогодні працюватимуть 7 гумкоридорів: з Маріуполя - на власному транспорті

Окупаційні війська не пропускають автобуси до блокадного Маріуполя.

Сьогодні працюватимуть 7 гумкоридорів: з Маріуполя - на власному транспорті
Фото: скрин відео

Сьогодні працюватиме 7 гуманітарних коридорів для евакуації населення з міст, які найбільше страждають від наступу російських військ. Про це заявила віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.

▪       З Маріуполя до Запоріжжя на власному транспорті

"Попри обіцянки свого керівництва окупаційні війська нікому не дають проїхати до блокадного міста. Останній приклад – це блокування делегації Міжнародного комітету Червоного Хреста у місті Мангуш. Після перемовин вночі їх звільнили і відправили в сторону Запоріжжя", - розповіла Верещук.

▪       З Бердянська до Запоріжжя

На власному транспорті. Також з міста Мангуш до Бердянська прямує 7 автобусів у супроводі Міжнародного комітету Червоного Хреста, які зберуть в місті людей для евакуації до міста Запоріжжя.

Крім цього, на блокпості у Василівці зараз чекають дозволу на проїзд 15 автобусів для евакуації людей з Бердянська. Після проїзду цієї колони автобусів, з міста Запоріжжя планується відправка додаткових автобусів по маршруту до Бердянська.

▪       З міста Токмак до Запоріжжя

З міста Запоріжжя до 10.00 планується відправка автобусів для евакуації з гуманітраною допомогою.

▪       З міста Сєвєродонецьк до міста Бахмут

Місце зборів: проспект Хіміків, 28

▪       З міста Лисичанськ до міста Бахмут

Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324

▪       З міста Попасна до міста Бахмут

Місце зборів: вул. Первомайська, 42

▪       З селища Гірське до міста Бахмут

Місце зборів: вул. Гагарина, 13

Нагадаємо, за попередню добу гуманітарними коридорами вдалося евакуювати 3376 людей.

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