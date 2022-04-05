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Війська РФ обстріляли хімзавод у Донецькій області

Небезпеки для навколишнього середовища немає.

Війська РФ обстріляли хімзавод у Донецькій області
Фото: facebook.com/pressjfo.news

Зафіксовано 7 влучень у Фенольний завод, що знаходиться в смт Нью-Йорк Донецької області. Про це повідомляє пресслужба штабу Операції об'єднаних сил. 

Внаслідок влучень було пошкоджено 3 ректифікаційні колони 3 збірники товарної продукції, міжповерхові перекриття споруди перегонки мастила, матеріальні трубопроводи, вагон-цистерна і металеві споруди. "Небезпеки для навколишнього середовища немає", – ідеться в повідомленні.

Крім того, ворог обстріляв і смт Нью-Йорк, пошкоджено 5 житлових будинків.

В результаті потужних обстрілів населеного пункту Сєвєродонецьк пошкоджено 4 об'єкти, з них склад запчастин, господарські будівлі, гаражі, об'єкти інфраструктури, автомобіль.

Окупанти також обстріляли й інші населені пункти Донецької області, серед яких Покровськ, Новогородівка, Костянтинівка, Слов'янськ, Новосілка, Георгіївка і Торецьк.

Перебитий газопровід в Сєвєродонецьку. Внаслідок обстрілів також без газопостачання залишаються населені пункти Новодружеськ (1099 споживачів) та Малорязанцеве (440 споживачів) Луганської області.

Нагадаємо, напередодні російські війська з мінометів обстріляли Новодружеськ Луганської області. Загинули дві волонтерки.

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