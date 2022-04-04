ЗСУ пошкодили російський фрегат, – Арестович

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів, що Збройні сили України пошкодили фрегат російського флоту «Адмірал Ессен».

Про це він заявив в ефірі національного телемарафону.

«Був пошкоджений фрегат російського флоту типу «Адмірал Ессен» завдяки мужності та професіоналізму наших захисників», – сказав Арестович.

«Адмірал Ессен» неодноразово випускав крилаті ракети «Калібр» по мирних українських містах. 8 березня ГУР МО оприлюднило дані російських військових, які здійснюють ракетні обстріли українських міст. Серед них був і командир «Адмірала Ессена».

«Адмірал Ессен» – другий фрегат проєкту 11356Р, спущений на воду у 2014 році, перебував на озброєнні Чорноморського флоту Росії. У травні-червні 2017 року брав участь у ракетних ударах по сирійських провінціях Пальмірі й Хамі.

Екіпаж фрегата становить 180 осіб, може взяти на борт 20 морських піхотинців.

Нагадаємо, 24 березня біля порту Бердянськ на Запоріжжі українська армія знищила російський військово-десантний корабель «Саратов».