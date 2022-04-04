Зеленський затвердив склад делегації для переговорів із Росією

Президент Володимир Зеленський затвердив делегацію для участі у переговорах з Росією щодо підготовки та погодження проєкту договору про гарантії безпеки України.

Делегацію очолив голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія.

Згідно з указом №211/2022 від 4 квітня, опублікованим на сайті президента, до складу делегації увійшли також міністр юстиції Денис Малюська, радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк, міністр оборони України Олексій Резніков та заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький.

Крім того, як експерти делегації до її складу включені юрист-міжнародник Олександр Малиновський та Надзвичайний і Повноважний Посол України Олександр Чалий.

Також членами делегації за згодою затверджені народні депутати України Андрій Костін (фракція "Слуга народу"), Дмитро Лубинець (група "За майбутнє") та Рустем Умеров (фракція "Голос").

Міняти склад делегації уповноважений її керівник за погодженням із міністром закордонних справ України. Глава делегації може також залучати до забезпечення роботи працівників державних органів, підприємств, установ, організацій за погодженням з керівниками, наукових радників та експертів.

Указом також затверджуються директиви делегації (додаються таємно).

"Кабінету Міністрів України забезпечити фінансування витрат, пов'язаних із участю делегації України у переговорах з Російською Федерацією з підготовки та узгодження проекту договору про гарантії безпеки України", - йдеться в документі.

Нагадаємо, раніше Арахамія повідомив, що представники Росії на перемовинах усно заявили, що не відкидають пропозицій України, виголошених на зустрічі у Стамбулі. Виняток становить питання Криму.