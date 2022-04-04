До прикладу, так знайшли офіцера спецпризначення армії РФ Артема Лазарєва, який відправляв награбоване своїй сім'ї - його обличчя зафіксувала камера в офісі служби доставки в Білорусі.

Очільник Мінцифри Михайло Федоров закликав мешканців Київщини надсилати фото/відео з окупантами, які грабували і вбивали мирне населення.

"Звертаюся до всіх мешканців Київської області, до мешканців Бучі, Ірпеня, Гостомеля. Надсилайте сюди https://t.me/ruskie_vbyvtsi фото/відео вбивць російської армії, піднімайте камери спостереження, які встигли зафіксувати їхні обличчя, підніміть відео та фото, які вдалося зробити", - наголосив Федоров.

Глава Мінцифри оприлюднив світлини офіцера спецпризначення російської армії Артема Лазарєва. Обличчя окупанта зафіксувала камера в офісі служби доставки в Білорусі, де загарбник відправляв награбоване своїй сім'ї.

Фото: Facebook/Михайло Федоров

"Більшість цих убивць уже знайдено завдяки штучному інтелекту. Ще сотні фотографій та відео з обличчями зараз в обробці. Буде знайдено кожного, хто вбивав ні в чому невинних українців у нас вдома... Технології дозволять знайти кожного", - наголосив очільник Мінцифри.

Нагадаємо, раніше Федоров повідомляв, що завдяки штучному інтелекту в Україні соцмережі окупантів шукають за фото їхніх трупів. Це потрібно, щоб повідомити близьким російських військових про їхню загибель і спростувати російську пропаганду про війну.