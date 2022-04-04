Концерн РРТ "викинув" "Еспресо" з Т2, канал звернувся до Президента, РНБО, СБУ, Міноборони й Нацради

Телеканал вимагає від Концерну "припинити антиукраїнську діяльність і діяти виключно на підставі закону".

Вранці 4 квітня представники Концерну радіомовлення, радіозв’язку і телебачення вимкнули мовлення телеканалу "Еспресо" в цифровій мережі Т2.

Про це повідомили на сайті телеканалу.

Мовник звернувся з відкритим листом до Президента України, Ради нацбезпеки і оборони, а також до СБУ, Міноборони та Нацради.

В листі "Еспресо" наголосило, що "в історії України це лише друга спроба вимкнути телеканал... Перша була під час Революції Гідності у 2014 році за вказівкою Януковича. Але тоді це зробити не змогли. Друга – сьогодні, під час активної фази російсько-української війни, і, очевидно, за вказівкою кремлівських сил, яку реалізовує Концерн РРТ сьогодні".

Телеканал повідомив, що не отримав від Концерну пояснень, чому телеканал "викинули" з Т2.

Фото: Еспресо ТВ

В "Еспресо" наголосили - ані Нацрада з питань телебачення і радіомовлення, ані Міноборони, ані РНБО чи інші будь-які інші уповноважені державні органи не ухвалювали жодних рішень щодо відключення телеканалу.

"Єдиним державним утворення, яке мало б на меті закриття українських телеканалів, є Міністерство оборони російської федерації та їхні кремлівські начальники. Якщо виявиться, що український Концерн РРТ виконує рішення кремлівського Міністерства оборони, очевидно, українські правоохоронні органи мали б на це належним чином відреагувати", - наголосив мовник.

В "Еспресо" додали, що канал допомагає своїм іноземним партнерам донести до українців те, "що вони роблять, як допомагають нашій країні для нашої перемоги".

"Для цього на підставі відповідних договорів в ефірі Еспресо регулярно виходять щоденні інформаційні блоки наших іноземних партнерів – новини BBC (Великобританія), Радіо Свободи, Голос Америки (США), France 24 (Франція)", - повідомив мовник.

Відключення з Т2, на думку телеканалу, "є очевидною провокацією, спрямованою на ускладнення відносин між Україною та стратегічними партнерами, підтримка яких є особливо важливою зараз для України".

"Водночас в час, коли ведуться складні переговори про постачання Україні важкого озброєння, здійснюється спроба замінити предмет розмови на дискусії про свободу слова та відверто незаконне припинення мовлення в Україні проукраїнського телеканалу", - йдеться в тексті заяви "Еспресо".

Телеканал вимагає від РРТ діяти на підставі закону, а якщо відключення було технічною помилкою, то її слід виправити.

В "Еспресо" повідомили, що звернулись до правоохоронних органів з метою перевірки фактів і відкриття кримінальних проваджень "щодо чиновників Концерну РРТ за колабораціонізм, державну зраду та інші злочини, про що будуть поінформовані всі посольства держав-партнерів в Україні. Ми переконані, що підтримка телеканалу Еспресо буде беззаперечною".

Нагадаємо, 1 березня в Києві окупанти поцілили в телевежу, в результаті чого частина телеканалів припинила трансляцію. 16 березня Росія обстріляла телевежу у Вінниці, тоді теж не працювали телеканали і радіо. А до цього внаслідок авіаудару знищили телевежу на Рівненщині.