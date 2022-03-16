Подоляк: Відбувається контрнаступ ЗСУ, який кардинально змінює диспозиції сторін

Керівництво РФ намагається знайти союзників, "солдати яких готові помирати в українських полях".

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував поточну ситуацію в Україні.

Про це посадовець написав у твіттері.

За словами Подоляка, просто зараз відбувається контрнаступ Збройних Сил України на низці оперативних напрямків. Це кардинально змінює диспозиції сторін.

Окрім того, починається втеча російських журналістів із телеканалів. А керівництво РФ намагається знайти союзників, "солдати яких готові помирати в українських полях".

Що відбувається просто зараз. 1. Контрнаступ ЗСУ на низці оперативних напрямків. Це кардинально змінює диспозиції сторін. 2. Починається втеча російських журналістів із телеканалів. 3. Керівництво РФ намагається знайти союзників, солдати яких готові помирати в українських полях. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 16, 2022

Нагадаємо, станом на ранок 16 березня Збройним силам України вдалося завдати нищівних ударів по угрупованнях військ окупантів на тимчасово зайнятих територіях України. Згідно з повідомленням Генштабу, на окремих напрямках українські військові перейшли у контрнаступ.

Оновлена статистика втрат ворожої армії свідчить, що за 20 днів в Україні Росія втратила близько 14 тис. військових, 84 літаки, 108 гелікоптерів, 430 танків і майже 1,4 тис. бойових броньованих машин.