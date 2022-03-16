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Подоляк: Відбувається контрнаступ ЗСУ, який кардинально змінює диспозиції сторін

Керівництво РФ намагається знайти союзників, "солдати яких готові помирати в українських полях".

Подоляк: Відбувається контрнаступ ЗСУ, який кардинально змінює диспозиції сторін
Михайло Подоляк
Фото: Скріншот відео

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував поточну ситуацію в Україні.

Про це посадовець написав у твіттері.

За словами Подоляка, просто зараз відбувається контрнаступ Збройних Сил України на низці оперативних напрямків. Це кардинально змінює диспозиції сторін.

Окрім того, починається втеча російських журналістів із телеканалів. А керівництво РФ намагається знайти союзників, "солдати яких готові помирати в українських полях".

Нагадаємо, станом на ранок 16 березня Збройним силам України вдалося завдати нищівних ударів по угрупованнях військ окупантів на тимчасово зайнятих територіях України. Згідно з повідомленням Генштабу, на окремих напрямках українські військові перейшли у контрнаступ.

Оновлена статистика втрат ворожої армії свідчить, що за 20 днів в Україні Росія втратила близько 14 тис. військових, 84 літаки, 108 гелікоптерів, 430 танків і майже 1,4 тис. бойових броньованих машин.

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