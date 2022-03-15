Видатки на армію збільшили майже на 70 млрд грн

Додаткові видатки планують залучити за рахунок кредитних коштів від уряду Британії та Північної Ірландії.

Верховна Рада на спеціальному засіданні 15 березня проголосувала в цілому за Закон №7167 про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік". Документом передбачено збільшення видатків на армію на 67,6 млрд грн. За закон проголосували 342 народні депутати. "Пропонується збільшити видатки за спеціальним фондом державного бюджету на 67,6 млрд грн за рахунок збільшення фінансування спеціального фонду державного бюджету. А також пропонується здійснити перерозподіл обсягів надання державних гарантій в межах граничного розміру гарантованого державою боргу", – сказано у пояснювальній записці. Додаткові видатки планують залучити в обсязі 67 565 140 тис грн за рахунок кредитних коштів, залучених державою від уряду Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

"Реалізація… призведе до збільшення розміру дефіциту державного бюджету та обсягу державного боргу. В майбутніх бюджетних періодах здійснюватиметься обслуговування і погашення залученого кредиту, обсяг якого становить 1,7 млрд фунтів стерлінгів… Також пропонується передбачити надання державної гарантії для забезпечення виконання боргових зобов’язань Приватного акціонерного товариства «Національна енергетична компанія «Укренерго»", – йдеться у документі.

Відповідні кошти спрямують на закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння, військової техніки, засобів та обладнання.

Також закон обмежує використання коштів з дорожнього фонду. Оскільки їх витрачатимуть на боргові виплати держави, оборону, розвиток мережі та утримання доріг.