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Російські літаки не матимуть права здійснювати рейси в авіапросторі ЄС, - Мінінфраструктури

Агентство з авіаційної безпеки ЄС зупинило дію ліцензій для російських компаній.

Російські літаки не матимуть права здійснювати рейси в авіапросторі ЄС, - Мінінфраструктури
Фото: The Gardian

Агентство з авіаційної безпеки Європейського Союзу (EASA) запровадило обмежувальні заходи проти Росії у зв’язку з військовим вторгненням в Україну. 

Про це повідомили в Мінінфраструктури.

EASA зупинило дії всіх сертифікатів, якщо їхні власники перебувають або проживають у Російській Федерації чи іншим сином підпадають під санкції.

Мова йде про:

  • ліцензії авіаперевізників на продукцію, запчастини, прилади;
  • ліцензії на технічне авіаобслуговування;
  • ліцензії тренувальних центрів для організацій і тренувальних пристроїв для імітації польотів.

Літаки без відповідних сертифікатів не зможуть здійснювати рейси в авіапросторі ЄС. 

Серед компаній із призупиненими ліцензіями є найбільші російські авіаперевізники - "Аерофлот", S7, "Волга-Дніпро", "Уральські авіалінії", "Азур" тощо. 

Також Агентство з авіаційної безпеки ЄС зупинило дію ліцензії для підприємств, які надають технічне обслуговування авіатехніки. Серед них - "А-Технікс", "S7 Інжиніринг", "Волга-Дніпро технікс". 

Зупинено дію сертифікатів виготовлених у Росії повітряних суден Ту-204 і Superjet 100. 

Раніше Мінінфраструктури звернулося до ключових міжнародних організацій з вимогою забезпечити повну інфраструктурну блокаду Росії.

Нагадаємо, 13 березня стало відомо, що Управління цивільної авіації Бермудських островів (BCAA) призупинило 13 березня сертифікати льотної придатності для російських літаків, зареєстрованих на Бермудських островах.

Національний перевізник Туреччини Turkish Airlines з 10 березня зупинив продаж квитків росіянам на рейси з Туреччини до третіх країн

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