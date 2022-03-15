У ніч на 15 березня в різних районах Києва пролунали вибухи.

Про це повідомляє медіа ZN.UA в Telegram.

"У Києві вибухи. Два о 4-й ранку. І два о 5-й ранку. Останні десь на лівому березі", – сказано в повідомлені.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Оновлення. Як повідомила ДСНС, 15 березня в Подільському районі Києва внаслідок влучання боєприпасу в десятиповерховий житловий будинок по вул. Мостицькій сталося загоряння з 1 по 5 поверх.

"О 06:46 пожежу локалізовано, а о 06:51 ліквідовано. Підрозділом ДСНС врятовано 1 особу, яку госпіталізовано до лікарні. На місці було залучено 10 чоловік особового складу та 2 од. техніки ГУ ДСНС у м. Києві", – зазначено в тексті повідомлення.

Окрім того, в районі Осокорків боєприпас влучив у двоповерховий приватний будинок, повідомили в МВС.

"Жертв та постраждалих немає. Від ДСНС залучалося 10 чоловік особового складу та 2 од. техніки", – йдеться в повідомленні.

Також вибуховою хвилею значно пошкодило будівлю станції метро "Лукʼянівська".

Вул. Мостицька. Обстріл будинку

Фото: ДСНС Обстріл будинку по вул. Мостицькій

Фото: ДСНС Обстріл будинку по вул. Мостицькій

Нагадаємо, близько 11:00 у понеділок, 14 березня, сили протиповітряної оборони збили російську ракету. Її уламки впали на житловий будинок на Подолі.