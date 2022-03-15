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У нардепів від "ОПЗЖ", які хотіли втекти з України, вилучили зброю

У Рабіновича – три рушниці, у Чорного – дві гранати, у Волошина – пістолет.

Фото: facebook/Державне бюро розслідувань

Працівники Державного бюро розслідувань провели обшуки у низки народних депутатів від фракції "Опозиційна платформа – За життя", які незаконно перетнули або планували перетнути державний кордон України.

Як інформує пресслужба ДБР, слідчі дії проводили в межах досудового розслідування неправомірних дій службових осіб правоохоронних органів, які сприяли певним особам, у тому числі народним депутатам України, у незаконному перетині державного кордону України.

Зокрема, у народного депутата Вадима Рабіновича вилучено серед іншого три рушниці та великі суми готівки у гривнях і доларах, у народного обранця Віктора Чорного – дві гранати (Ф-1 і РГД-5), а в депутата Олега Волошина знайшли пістолет.

Фото: facebook/Державне бюро розслідувань

Фото: facebook/Державне бюро розслідувань

Раніше сьогодні стало відомо, що з 24 лютого, коли почалася повномасштабна війна РФ проти України, за кордон втекли близько 20 народних депутатів.

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