У Рабіновича – три рушниці, у Чорного – дві гранати, у Волошина – пістолет.

Фото: facebook/Державне бюро розслідувань

Працівники Державного бюро розслідувань провели обшуки у низки народних депутатів від фракції "Опозиційна платформа – За життя", які незаконно перетнули або планували перетнути державний кордон України.

Як інформує пресслужба ДБР, с лідчі дії проводили в межах досудового розслідування неправомірних дій службових осіб правоохоронних органів, які сприяли певним особам, у тому числі народним депутатам України, у незаконному перетині державного кордону України.

Зокрема, у народного депутата Вадима Рабіновича вилучено серед іншого три рушниці та великі суми готівки у гривнях і доларах, у народного обранця Віктора Чорного – дві гранати (Ф-1 і РГД-5), а в депутата Олега Волошина знайшли пістолет.

Фото: facebook/Державне бюро розслідувань

Фото: facebook/Державне бюро розслідувань

Раніше сьогодні стало відомо, що з 24 лютого, коли почалася повномасштабна війна РФ проти України, за кордон втекли близько 20 народних депутатів.