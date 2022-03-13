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Порошенко в ефірі MSNBC про обстріл Яворівського центру: союзникам час відкривати другий фронт

Україні потрібна допомога, закликав експрезидент. 

Порошенко в ефірі MSNBC про обстріл Яворівського центру: союзникам час відкривати другий фронт

Ракетний обстріл Міжнародного центру у Яворові на Львівщині – це акт тероризму на кордоні з НАТО. Поо це Петро Порошенко сказав в ефірі американського телеканалу MSNBC. Він закликав союзників відкрити другий фронт протидії російській агресії. 

«Цього ранку близько 30 російських крилатих ракет були запущені з літаків Чорноморського флоту Росії проти Міжнародного центру миртворчості та безпеки на Львівщині. Більше 35 осіб загинуло і близько 150 поранених. І ці 30 ракет були запущені у бік нашого західного кордону, по цілі, що знаходиться всього лише за 20 кілометрів від кордону з НАТО», – наголосив Порошенко. 

На його думку, саме час для того, щоб нарешті відкрити другий фронт протидії Росії».

«Прошу, вивчіть уроки Другої світової війни. Другий фронт не означає присутності НАТОвських солдатів. Наразі йдеться про надання нам оборонної зброї. Це також передбачає постачання нам протиповітряних систем. Нам потрібна фінансова допомога. А також гуманітарна допомога. Як потрібні нам і нові санкції з тим, щоб змотивувати Путіна зупинити його агресію та забратися з нашої країни», – вкотре наголошує Порошенко. 

«Нам також потрібне окреме спіціальне рішення щодо ленд-лізу на засадах надання нам всього необхідного – від продовольства до амуніції. Адже тут ми воюємо не лише за українську землю. Ми воюємо тут і за наших партнерів, за НАТО, за свободу та демократію», – зазначає п’ятий Президент. 

Порошенко також висловив співчуття американському народу у зв’язку із вбивством в Ірпені під Києвом журналіста – громадянина США

«Хотів би скористатися з цієї нагоди та висловити вдячність всім іноземним журналістам, які зараз працюють тут в Україні і надають світові правдиву інформацію про російську агресію проти нашої держави. Дозвольте висловити співчуття американському народу, оскільки буквально кілька годин тому, в Ірпені було вбито американського журналіста. Це безперечно трагедія. Саме таким чином Путін і створює гуманітарну катастрофу», – наголосив Порошенко.

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