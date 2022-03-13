Депутати Мелітопольської міськради вимагають закрити небо і покарати самопроголошеного мера

Депутатку, що намагається створити окупаційну адміністрацію в Мелітополі, просять притягнути до кримінальної відповідальності.

У неділю, 13 березня, на позачерговій сесії депутати Мелітопольської міськради звернулись до урядів країн-членів НАТО щодо необхідності запровадити безпольотну зону над Україною.

Відповідне звернення оприлюднив у своєму ТГ-каналі заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Мелітопольські депутати також звернулися до президента України Володимира Зеленського із закликом вжити заходів для звільнення з полону міського голови м. Мелітополя Івана Федорова та до генерального прокурора України Ірини Венедіктової щодо притягнення Галини Данильченко до кримінальної відповідальності згідно зі статтею «Держзрада» за намагання створити окупаційну адміністрацію в м. Мелітополі.

“Мелітополь є і буде українським! Іване Федоров, тримайся! Ми з тобою!” - наголосив Кирило Тимошенко.