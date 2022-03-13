Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими очолила Ірина Верещук

Штаб буде розробляти документи і реалізовувати політику поводження з військовополоненими.

Уряд створив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими на чолі з віцепрем'єр-міністром – міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, тобто з Іриною Верещук.

Про це повідомляє Інтерфакс Україна.

Також до складу штабу увійшли представники профільних міністерств, силових відомств і радник керівника Офісу президента.

Основними завданнями Координаційного штабу є:

сприяння здійсненню заходів, спрямованих на забезпечення виконання міжнародно-правових зобов'язань України з питань поводження з військовополоненими;

сприяння координації діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших органів, органів місцевого самоврядування, військових формувань, правоохоронних органів та громадських об'єднань з питань поводження з військовополоненими;

визначення шляхів і способів вирішення проблемних питань щодо поводження з військовополоненими;

поширення інформації про діяльність Координаційного штабу.

Штаб виконує таку роботу:

бере участь у розгляді та розробленні проєктів нормативно-правових актів з питань поводження з військовополоненими згідно з нормами міжнародного гуманітарного права;

приймає рішення щодо визначення завдань державних органів, залучених до питань реалізації політики щодо поводження з військовополоненими;

сприяє дотриманню норм міжнародного гуманітарного права під час проведення допиту військовополонених уповноваженими органами;

вносить пропозиції щодо обміну військовополоненими.

Нагадаємо, Міністерство оборони України оприлюднило інструкцію правильної здачі в полон для російських військових.