Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими очолила Ірина Верещук

Уряд створив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими на чолі з віцепрем'єр-міністром – міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, тобто з Іриною Верещук.
Про це повідомляє Інтерфакс Україна.
Також до складу штабу увійшли представники профільних міністерств, силових відомств і радник керівника Офісу президента.
Основними завданнями Координаційного штабу є:
- сприяння здійсненню заходів, спрямованих на забезпечення виконання міжнародно-правових зобов'язань України з питань поводження з військовополоненими;
- сприяння координації діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших органів, органів місцевого самоврядування, військових формувань, правоохоронних органів та громадських об'єднань з питань поводження з військовополоненими;
- визначення шляхів і способів вирішення проблемних питань щодо поводження з військовополоненими;
- поширення інформації про діяльність Координаційного штабу.
Штаб виконує таку роботу:
- бере участь у розгляді та розробленні проєктів нормативно-правових актів з питань поводження з військовополоненими згідно з нормами міжнародного гуманітарного права;
- приймає рішення щодо визначення завдань державних органів, залучених до питань реалізації політики щодо поводження з військовополоненими;
- сприяє дотриманню норм міжнародного гуманітарного права під час проведення допиту військовополонених уповноваженими органами;
- вносить пропозиції щодо обміну військовополоненими.
Нагадаємо, Міністерство оборони України оприлюднило інструкцію правильної здачі в полон для російських військових.