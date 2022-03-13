12 березня українська ППО перехопила три російські крилаті ракети

12 березня російська армія завдала потужних ракетних ударів по кількох військових об’єктах Повітряних сил.

Три крилаті ракети рашистів перехоплено протиповітряною обороною, повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Ударна авіація Повітряних сил продовжує наносити удари по наземних цілях – це скупчення ворожої техніки та живої сили, російські військові колони на марші та інші цілі", — йдеться в повідомленні.

"Крім того, протиповітряна оборона держави сьогодні мінусує:

2 російські вертольоти Ка-52;

1 Су-34;

1 невстановлений винищувач (ймовірно Су-30см або Су-34);

2 безпілотні літальні апарати".

Дані про ураження двох повітряних цілей винищувачами Повітряних сил ЗС України потребують уточнення та підтвердження.

Нагадаємо, 11 березня група тактичного призначення у складі бомбардувальників Су-24м, штурмовиків Су-25, вертольотів Мі-24 армійської авіації здійснили до десяти нальотів на колони ворожої техніки, під час яких завдала потужних ракетно-бомбових ударів по броньованій техніці та живій силі російських військ.