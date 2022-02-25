Повітряні сили завдали ворогу суттєвих втрат

Підрозділи авіації та ППО першими прийняли на себе удари ворога.

Система протиповітряної оборони України знищила близько 15 літальних апаратів противника, десятки крилатих ракет "Калібр", а також ракети оперативно-тактичних комплексів "Іскандер".

Про це повідомив речник Повітрчних Сил Юрій Ігнат.

За його словами, першими удари ворога прийняли на себе Повітряні Сили. Головними цілями окупантів стали бойові пункти управління, радіолокаційні підрозділи Повітряних Сил, зенітних ракетних військ та військові аеродроми.і пункти управління, радіолокаційні підрозділи Повітряних Сил, зенітних ракетних військ та військові аеродроми. Система протиповітряної оборони держави стійко витримала перші удари противника.

"Авіація Повітряних Сил успішно вийшла з-під удару супротивника і протягом доби завдала нищівних втрат ворогові", – зазначив він.

Речник Повітряних Сил також розповів, що увечері 24 лютого в районі аеродрому "Гостомель" по російських окупантах кілька разів завдавали авіаудари Повітряні Сили ЗСУ. Противник висадив із кількох десятків бойових гелікоптерів російський десант, щоб захопити плацдарм біля столиці.

"Бомбардувальники Су-24М, розвідники Су-24МР та штурмовики Су-25 кілька разів завдавали по них потужних ракетно-бомбових ударів", – уточнив Юрій Ігнат.

Також, за його інформацією, у повітряному бою з українськими Су-27 росіяни втратили два винищувачі Су-30 СМ.

"На жаль, Повітряні Сили зазнали болісних втрат. Висловлюємо співчуття рідним та близьким українських захисників, які віддали найдорожче – своє життя у боротьбі з підступним російським окупантом. Але ми встояли і продовжуємо боротьбу за нашу свободу, за нашу землю, за наш народ! Слава Україні! Слава загиблим героям! Смерть окупантам!", – підсумував офіцер.

За даними Генштабу, орієнтовні втрати противника склали: танків – більше 30 од., бойових броньованих машин – до 130 од., літаків – 7, вертольотів – 6.