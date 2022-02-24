ЗСУ оприлюднили відео, як знищували російську військову техніку
ЗСУ оприлюднили відео, як знищували російську військову техніку
Окупанти взяли під контроль Гостомель, - ОП
Окупанти взяли під контроль Гостомель, - ОП
Ворог обстрілює Одесу і область, є загиблі (оновлено)
Ворог обстрілює Одесу і область, є загиблі (оновлено)
ПУТІН ОГОЛОСИВ ВІЙНУ УКРАЇНІ
ПУТІН ОГОЛОСИВ ВІЙНУ УКРАЇНІ
Потужні вибухи пролунали у Києві, Харкові та низці українських міст, з боку РФ стріляють "Градами" (оновлюється)
Потужні вибухи пролунали у Києві, Харкові та низці українських міст, з боку РФ стріляють "Градами" (оновлюється)
Під Черніговом здався цілий розвідувальний взвод 74 мотострілецької бригади РФ (оновлено)
Під Черніговом здався цілий розвідувальний взвод 74 мотострілецької бригади РФ (оновлено)
У Кремлі назвали умови припинення повномасштабної війни в Україні
У Кремлі назвали умови припинення повномасштабної війни в Україні
По всій Україні запроваджують надзвичайний стан
По всій Україні запроваджують надзвичайний стан
ГоловнаСуспільствоВійна

ЗСУ не дали Росії висадити в Гостомелі десантників

Захисники України ведуть бій за позиції в міжнародному аеропорту ДП "Антонов".

ЗСУ не дали Росії висадити в Гостомелі десантників
Фото: скрін відео

Збройні сили України відбили в російських загарбників позиції в міжнародному аеропорту ДП "Антонов" у Гостомелі, що розташований менш ніж за 10 км від Києва.

Про це повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

"Гостомель відбито ЗСУ. Десант знищено", - написав Арестович у фейсбуці.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр також повідомила, що ЗСУ не дали Росії висадити в Гостомелі російський десант.

Наразі, за її словами, триває бій з передовою групою ворога.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що ЗСУ були змушені завдати артилерійського удару по аеропорту Гостомеля, де висадився російський десант

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також