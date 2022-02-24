Захисники України ведуть бій за позиції в міжнародному аеропорту ДП "Антонов".

Збройні сили України відбили в російських загарбників позиції в міжнародному аеропорту ДП "Антонов" у Гостомелі, що розташований менш ніж за 10 км від Києва.

Про це повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

"Гостомель відбито ЗСУ. Десант знищено", - написав Арестович у фейсбуці.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр також повідомила, що ЗСУ не дали Росії висадити в Гостомелі російський десант.

Наразі, за її словами, триває бій з передовою групою ворога.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що ЗСУ були змушені завдати артилерійського удару по аеропорту Гостомеля, де висадився російський десант.