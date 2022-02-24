Збройні сили України відбили в російських загарбників позиції в міжнародному аеропорту ДП "Антонов" у Гостомелі, що розташований менш ніж за 10 км від Києва.
Про це повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.
"Гостомель відбито ЗСУ. Десант знищено", - написав Арестович у фейсбуці.
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр також повідомила, що ЗСУ не дали Росії висадити в Гостомелі російський десант.
Наразі, за її словами, триває бій з передовою групою ворога.
Нагадаємо, раніше в Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що ЗСУ були змушені завдати артилерійського удару по аеропорту Гостомеля, де висадився російський десант.