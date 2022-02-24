ЗСУ нанесли артилерійський удар по Гостомельському аеропорту, де висадився російський десант

Також українські Збройні сили збили три ворожі гелікоптери.

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На Гостомельський аеропорт висадився ворожий десант. Тож ЗСУ були змушені нанести артилерійський удар по аеропорту.

Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ.

"Наразі бригада перегрупувалася. Дані про втрати уточнюються. За результатом бою гвардійцям вдалося зберегти максимум особового складу", - зазначили в МВС.

У міністерстві додали, що бригада швидкого реагування Національної гвардії України "дала бій противнику у Гостомелі. Гвардійці збили три гелікоптери з тридцяти чотирьох. В той же час працювала російська штурмова авіація, винищувачі та гелікоптери".

Нагадаємо, сьогодні була атака російських вертольотів з висадкою десанту на аеродром Гостомеля. Підбитий російський гелікоптер сів під Гостомелем, десантники порозбігалися. Спецназ поліції узявся прочісувати місцевість.