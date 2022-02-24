ЗСУ нанесли артилерійський удар по Гостомельському аеропорту, де висадився російський десант

На Гостомельський аеропорт висадився ворожий десант. Тож ЗСУ були змушені нанести артилерійський удар по аеропорту.
Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ.
"Наразі бригада перегрупувалася. Дані про втрати уточнюються. За результатом бою гвардійцям вдалося зберегти максимум особового складу", - зазначили в МВС.
У міністерстві додали, що бригада швидкого реагування Національної гвардії України "дала бій противнику у Гостомелі. Гвардійці збили три гелікоптери з тридцяти чотирьох. В той же час працювала російська штурмова авіація, винищувачі та гелікоптери".
Нагадаємо, сьогодні була атака російських вертольотів з висадкою десанту на аеродром Гостомеля. Підбитий російський гелікоптер сів під Гостомелем, десантники порозбігалися. Спецназ поліції узявся прочісувати місцевість.