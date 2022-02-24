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ЗСУ нанесли артилерійський удар по Гостомельському аеропорту, де висадився російський десант

Також українські Збройні сили збили три ворожі гелікоптери.

ЗСУ нанесли артилерійський удар по Гостомельському аеропорту, де висадився російський десант
БМ-21 «Град» пiд час навчань на Херсонщинi
Фото: facebook/Міністерство оборони України

На Гостомельський аеропорт висадився ворожий десант. Тож ЗСУ були змушені нанести артилерійський удар по аеропорту.

Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ.

"Наразі бригада перегрупувалася. Дані про втрати уточнюються. За результатом бою гвардійцям вдалося зберегти максимум особового складу", - зазначили в МВС.

У міністерстві додали, що бригада швидкого реагування Національної гвардії України "дала бій противнику у Гостомелі. Гвардійці збили три гелікоптери з тридцяти чотирьох. В той же час працювала російська штурмова авіація, винищувачі та гелікоптери". 

Нагадаємо, сьогодні була атака російських вертольотів з висадкою десанту на аеродром Гостомеля. Підбитий російський гелікоптер сів під Гостомелем, десантники порозбігалися. Спецназ поліції узявся прочісувати місцевість.

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
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