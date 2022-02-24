Росія хоче завдати максимальної шкоди, зокрема екологічної, – ОПУ

Росія не просто хоче повалити український уряд та встановити тут маріонеткових керівників, а й завдати максимальної шкоди, зокрема екологічної.

Про це на брифінгу повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Ворог намагався влаштувати теракт на Чорнобильській атомній електростанції.

Подоляк наголосив, що бої йдуть на позиціях в усіх областях, де є кордон з Росією та Білоруссю, і РБ сприяє цій війні.

"Російські збройні сили, особливо на півдні і сході, атакують не тільки військову інфраструктуру, але вже почали наносити швидкі удари по цивільній інфраструктурі. У Вугледарі під обстріл попала лікарня, "градами" атакують мікрорайони Маріуполя. Видно, що російська спецоперація – примус до демілітаризації – вже не виглядає так, як була задумана", – зазначив він.

Нагадаємо, що війська окупантів, що рухаються з території Білорусі, увійшли до зони Чорнобильської АЕС. Нацгвардія тримає оборону.