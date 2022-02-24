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Росія хоче завдати максимальної шкоди, зокрема екологічної, – ОПУ

На ЧАЕС хотіли влаштувати теракт. 

Росія хоче завдати максимальної шкоди, зокрема екологічної, – ОПУ
Михайло Подоляк
Фото: www.radiosvoboda.org

Росія не просто хоче повалити український уряд та встановити тут маріонеткових керівників, а й завдати максимальної шкоди, зокрема екологічної.

Про це на брифінгу повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Ворог намагався влаштувати теракт на Чорнобильській атомній електростанції. 

Подоляк наголосив, що бої йдуть на позиціях в усіх областях, де є кордон з Росією та Білоруссю, і РБ сприяє цій війні. 

"Російські збройні сили, особливо на півдні і сході, атакують не тільки військову інфраструктуру, але вже почали наносити швидкі удари по цивільній інфраструктурі. У Вугледарі під обстріл попала лікарня, "градами" атакують мікрорайони Маріуполя. Видно, що російська спецоперація – примус до демілітаризації – вже не виглядає так, як була задумана", – зазначив він. 

Нагадаємо, що війська окупантів, що рухаються з території Білорусі, увійшли до зони Чорнобильської АЕС. Нацгвардія тримає оборону. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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