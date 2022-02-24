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У Генічеськ увійшли російські війська, - мер міста

Міський голова Генічеська повідомив, що фізичної сили окупанти до працівників мерії не застосовували.

У Генічеськ увійшли російські війська, - мер міста
Фото: Міноборони РФ

Генічеський міський голова Олександр Тулупов підтвердив, що в місто ввійшли війська Російської Федерації, повідомляє "Укрінформ".

"Я перейшов з міської ради в адміністрацію, з головою районної ради ми тут знаходимося, заступники мої в міській раді знаходяться, ну, біля міської ради. Все оточили", - сказав Тулупов.

Міський голова Генічеська додав, що фізичного впливу від окупантів посадовці не зазнали.

"Нам сказали, що ми маємо забезпечувати життєдіяльність міста, району", - повідомив Тулупов.

На Facebook-сторінці Херсонської ОДА пресслужба повідомила, що керівництво області отримало в телефонному режимі інформацію про те, що всі державні структури Генічеська перейшли під контроль загарбників.

"Техніка стоїть у самому місті Генічеськ, на околицях блокпости з російськими військами. Проводять перевірку виїжджаючих на приналежність до Збройних сил України. Стрілянина та активні бойові дії відсутні", - йдеться в повідомленні Херсонської ОДА.

Нагадаємо, війська російських окупантів, які рухаються з території Білорусі, увійшли до зони Чорнобильської АЕС. За інформацією радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, бійці Нацгвардії, що охороняють сховище небезпечних радіоактивних відходів, чинять запеклий опір.

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
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