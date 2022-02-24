У Генічеськ увійшли російські війська, - мер міста

Міський голова Генічеська повідомив, що фізичної сили окупанти до працівників мерії не застосовували.

Генічеський міський голова Олександр Тулупов підтвердив, що в місто ввійшли війська Російської Федерації, повідомляє "Укрінформ".

"Я перейшов з міської ради в адміністрацію, з головою районної ради ми тут знаходимося, заступники мої в міській раді знаходяться, ну, біля міської ради. Все оточили", - сказав Тулупов.

Міський голова Генічеська додав, що фізичного впливу від окупантів посадовці не зазнали.

"Нам сказали, що ми маємо забезпечувати життєдіяльність міста, району", - повідомив Тулупов.

На Facebook-сторінці Херсонської ОДА пресслужба повідомила, що керівництво області отримало в телефонному режимі інформацію про те, що всі державні структури Генічеська перейшли під контроль загарбників.

"Техніка стоїть у самому місті Генічеськ, на околицях блокпости з російськими військами. Проводять перевірку виїжджаючих на приналежність до Збройних сил України. Стрілянина та активні бойові дії відсутні", - йдеться в повідомленні Херсонської ОДА.

Нагадаємо, війська російських окупантів, які рухаються з території Білорусі, увійшли до зони Чорнобильської АЕС. За інформацією радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, бійці Нацгвардії, що охороняють сховище небезпечних радіоактивних відходів, чинять запеклий опір.