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Київ запровадив комендантську годину

Громадський транспорт під час коменданської години працювати не буде.

Київ запровадив комендантську годину
Фото: kyivcity.gov.ua

Київ запровадив комендантську годину. Вона діятиме сьогодні з 22 години по 7 ранку.

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко

"Це вимушений крок, але в нинішніх умовах військової агресії та воєнного стану необхідний задля безпеки мешканців столиці. Громадський транспорт під час комендантської години працювати не буде. При цьому станції метрополітену будуть доступні як укриття в цілодобовому режимі", – зазначив він.

Кличко закликав усіх киян вчасно повертатися додому. 

"За крайньої потреби пересування містом під час комендантської години, зокрема, працівникам змін підприємств критичної інфраструктури, обов’язково потрібно мати при собі документи, що посвідчують особу", – додав мер.

Нагадуємо киянам також мапу укриттів:

Чотири станції червоної гілки метрополітену, де з організаційних причин не курсують зараз поїзди, відчинені для того, щоб кияни могли скористатися ними як укриттям у разі повітряної тривоги. Це станції "Берестейська", "Нивки", "Святошин" та "Житомирська".

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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