Ворожі війська ведуть ракетний обстріл Одеси. Приблизно о 10:25 пролунали вибухи на Промисловій вулиці, в районі Застави-2, на вулиці В'ячеслава Кириленка.

Про це пише "Думская" з посиланням на ДСНС.

Близько 10:58 був вибух у центральній частині міста, інформація уточнюється. Близько 11:02 – вибух біля 411 батареї.

Оновлення 12:48. За даними радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, 18 людей загинули внаслідок удару на військову частину в Липецькому, що на Одещині. Загиблі – 8 чоловіків і 10 жінок.

"З-під завалів вртяували 6 людей, але один, на жаль, помер у лікарні. Продовжується розбір завалів", – написав Геращенко.

Фото: Одеська ОДА Наслідок обстрілу

Оновлення 12:06. У МВС повідомили, що інформація про пожежу на території військової частини НГУ у м. Одеса не підтвердилася, пожежа виникла на території ТОВ «Будпостач», у складській будівлі, на площі близько 1 тис. м кв. Залучено 25 осіб і 6 од. техніки ДСНС.

Мер міста Геннадій Труханов звернувся до мешканців міста: "Паніка позбавляє можливості критично мислити та правильно діяти у нестандартній ситуації. У країні запроваджено воєнний стан. Збройні сили України, Прикордонна служба та всі силові структури оперативно реагують на ситуації. В Одесі всі об'єкти критичної інфраструктури, транспорт, медзаклади працюють у штатному режимі. Школи переведено на дистанційне навчання, працюють чергові класи. Як укриття для населення, крім об'єктів цивільного захисту спеціального призначення, можуть бути використані підвали, цокольні поверхи, підземні паркінги та інше", – йдеться на сторінці Одеської міської ради у Facebook.

Нагадаємо, в Одеській області у місті Подільськ унаслідок бомбардування військової частини загинули шестеро людей, 7 поранено, 19 зникли безвісти.