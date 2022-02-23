Ситуація в місті під контролем, - мер Одеси

Одеський міський голова Геннадій Труханов та глава Одеської обласної державної адміністрації Сергій Гриневецький за участі керівників регіональних управлінь СБУ, Національної поліції, ДСНС та Територіальної оборони провели брифінг щодо ситуації в регіон. Про це повідомляє пресслужба Одеської міськради.

Як зазначив глава Одесської ОДА, на сьогодні головне завдання – це забезпечення безперебійної роботи підприємств регіону, зокрема об’єктів критичної інфраструктури.

Мер Одеси підкреслив, що місто функціонує в штатному режимі.

«Я звертаюсь до всіх одеситів з проханням зберігати спокій. Координація наших дій з усіма силовими структурами дозволяє тримати ситуацію в місті під контролем», - сказав Геннадій Труханов.