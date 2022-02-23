Українські урядові сайти перестали працювати через кібератаку (оновлено)

Низка українських урядових сайтів одночасно перестала відкриватися. Станом на 16:30 не працювали вебсторінки МЗС, Верховної Ради, Каібнету міністрів, Служби безпеки України.

Оновлення. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram повідомив, що приблизно з 16.00 розпочалася чергова масова DDoS-атака на нашу державу.

"Маємо відповідні дані з низки банків, також спостерігаються проблеми із доступом до вебсайтів ВР (вже працює), КМУ та МЗС. Це пов’язано із перемикання трафіку на іншого провайдера для мінімізації шкоди від атаки. Портал та мобільний застосунок Дія успішно долають поточну атаку та продовжують працювати стабільно", – зазначив він.

Сьогодні про хакерську атаку повідомив очільник парламенту Руслан Стефанчук. Невідомі з Митіщ (Москва) робили спроби зламати акаунти його родини та заблокувати банківські картки.

Нагадаємо, учора урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA попередила, що 22 лютого можуть відбутися кібератаки на вебресурси у зоні .ua. У повідомлені йшлося про оренду серверів для підготовки нових атак на вебсайти державного сектору, банківського сектору, сектору оборони.

До того хакери атакували сайти Міноборони та ЗСУ, відбулися збої в роботі "Приват24" та "Ощадбанку". Зазнали атаки сайти Міноборони та ЗСУ. Заявило про ймовірну DDoS-атаку на свій офіційний сайт Міносвіти. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що команда "Дії" відбила серію хакерських атак. Атаки повʼязують з Росією.