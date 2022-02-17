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Сайт МЗС Росії перестав працювати після публікації відповіді щодо "гарантій безпеки"

При спробі зайти на сайт на сторінці з’являється напис: "Сторінка недоступна”.

Сайт МЗС Росії перестав працювати після публікації відповіді щодо "гарантій безпеки"
Фото: Flickr/Самойлов Юрий

Сайт Міністерства закордонних справ Росії перестав працювати після публікації відповіді Росії для США щодо так званих гарантій безпеки.

При спробі зайти на сайт на сторінці з’являється напис: "Сторінка недоступна”.

Фото: Скріншот

У російському дипломатичному відомстві агентству ТАСС причиною збою назвали "незадовільну роботу технічних служб".

Напередодні Міністерство закордонних справ РФ опублікувало відповіді Росії для США щодо так званих гарантій безпеки. Документ містить 11 сторінок.

Серед іншого Росія запропонувала США вивести всі війська та озброєння США із центральної, східної, південно-східної Європи та країн Балтії, а також надати конкретні пропозиції щодо змісту та форм юридичної відмови НАТО від розширення на схід.

Якщо США виявляться не готовими домовитися про юридично зобов'язуючі гарантії безпеки, "Росія буде змушена реагувати, у тому числі шляхом реалізації заходів військово-технічного характеру".

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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