Тривають заходи у рамках тижня солідарності Латвії з народом України на тлі ескалації російської агресії.

Фото: facebook.com/UKRinLatvia

Сьогодні у Ризі продовжуються заходи у рамках тижня солідарності Латвії з народом України, який протистоїть російській агресії.

Про це йдеться на сторінці Посольства України у Латвії у соцмережі Facebook.

На центральній площі Риги – площі Свободи – розгорнули 30-метровий прапор України, що символізує підтримку з боку балтійської держави.

Фото: facebook.com/UKRinLatvia

У заході взяли участь Посол України в Латвії Олександр Міщенко, парламентський секретар МЗС Латвії Занда Калніня-Лукашевіца, парламентський секретар Міністерства оборони Латвії Байба Бльоднієце, міський голова Риги Мартиньшс Статіс, заступники міського голови Риги Едвардс Смілтенс та Лінда Озола, голова групи Саейми Латвії зі сприяння міжпарламентським зв’язкам з Верховною Радою України Алдіс Адамовічс, депутати Парламенту Латвії, члени “групи дружби” Юріс Юраш та Улдіс Будрікіс, а також представники української громади Латвії та представники ЗМІ.

Фото: facebook.com/UKRinLatvia

Фото: facebook.com/UKRinLatvia

Фото: facebook.com/UKRinLatvia

Також на площі Свободи встановили символічний фотостенд з картою України, біля якого мешканці та гості Риги мали можливість сфотографуватися, висловлюючи підтримку суверенітету України.

Потім інсталяцію перемістять до стін Посольства України за адресою бульвар Калпака 3, де вона стоятиме до 20 лютого.

“Усі жителі та гості столиці Латвії, які підтримують Україну зможуть зробити фото та приєднатися до флешмобу #StandWithUkraine”, – зазначено у повідомленні.

Фото: facebook.com/UKRinLatvia

Фото: facebook.com/UKRinLatvia

Нагадаємо, на будівлях 27 міських адміністрацій Латвії вчора урочисто встановили прапор України на знак солідарності з українським народом.