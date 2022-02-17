Окупанти вивели понад 130 танків, гармат та гаубиць, – звіт ОБСЄ

У зоні бойових дій на Донбасі окупанти розмістили за лініями відведення, але за межами виділених місць для зберігання озброєння, танки, гармати і гаубиці.

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ.

Моніторингова місія зафіксувала виведення на непідконтрольних уряду районах Донецької та Луганської областей 82 танків, 38 артилерійських гармат і 10 самохідних гаубиць

Техніку виявлено на 5 полігонах поблизу таких населених пунктів:

Покровка (36 км на схід від Донецька),

Круглик (31 км на південний захід від Луганська),

Мирне (28 км на південний захід від Луганська),

Шимшинівка (27 км на південний захід від Луганська),

Міусинськ (62 км на південний захід від Луганська).

Фото: скріншот

Нагадаємо, станом на 11 годину ранку з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 29 порушень режиму припинення вогню на Донбасі, 27 з яких – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Унаслідок обстрілів один військовослужбовець дістав поранення. Він перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – середньої важкості. Також, за попередньою інформацією, в наслідок обстрілів з боку російсько-окупаційних військ поранено двох цивільних осіб.