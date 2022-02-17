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Окупанти вивели понад 130 танків, гармат та гаубиць, – звіт ОБСЄ

Техніку виявлено на 5 полігонах.

Окупанти вивели понад 130 танків, гармат та гаубиць, – звіт ОБСЄ
Фото: EPA/UPG

У зоні бойових дій на Донбасі окупанти розмістили за лініями відведення, але за межами виділених місць для зберігання озброєння, танки, гармати і гаубиці.

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ.

Моніторингова місія зафіксувала виведення на непідконтрольних уряду районах Донецької та Луганської областей 82 танків, 38 артилерійських гармат і 10 самохідних гаубиць

Техніку виявлено на 5 полігонах поблизу таких населених пунктів:

  • Покровка (36 км на схід від Донецька),
  • Круглик (31 км на південний захід від Луганська),
  • Мирне (28 км на південний захід від Луганська),
  • Шимшинівка (27 км на південний захід від Луганська),
  • Міусинськ (62 км на південний захід від Луганська).

Фото: скріншот

Нагадаємо, станом на 11 годину ранку з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 29 порушень режиму припинення вогню на Донбасі, 27 з яких – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Унаслідок обстрілів один військовослужбовець дістав поранення. Він перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – середньої важкості. Також, за попередньою інформацією, в наслідок обстрілів з боку російсько-окупаційних військ поранено двох цивільних осіб.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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