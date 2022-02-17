Президент Володимир Зеленський, перебуваючи з робочою поїздкою на Донеччині, ознайомився з порядком несення служби Морською охороною Державної прикордонної служби в акваторії Азовського моря.

Про це повідомила пресслужба президента.

Фото: president.gov.ua

Зеленський вийшов у море на борту пошуково-рятувального судна "Капітан Чусов".

Президент заслухав інформацію щодо виконання завдань підрозділами Морської охорони.

Зазначається, що "Капітан Чусов" наблизилося до суден, які несуть бойове чергування, – корабля Морської охорони Державної прикордонної служби "Донбас" і малого броньованого катера Військово-Морських сил ЗСУ "Лубни".

Коли їхній особовий склад вишикувався на верхній палубі, президент привітав військовослужбовців і подякував їм за службу.

Фото: president.gov.ua

Начальник регіонального управління Морської охорони ДПСУ Олег Костур на згадку вручив Зеленськиму сувенір – пам’ятний знак Морської охорони.

Нагадаємо, Росія під приводом проведення військово-морських навчань 13-19 лютого перекрила практично весь південь Азовського моря та північно-західну частину Чорного моря. РФ оголосила ці райони небезпечними для плавання, адже навчання передбачають ракетну та артилерійську стрільбу.

Карта закритих районів свідчила про можливість підготовки "морської блокади" українських портів. У МЗС, зокрема, заявили, що безпрецедентна за охопленням площа проведення маневрів практично унеможливлює судноплавство в обох морях. Це може викликати складні економічні та соціальні наслідки, насамперед для портів України.

Вказані дії є черговою загрозою суверенітету України у її територіальному морі та суверенним правам у виключній морській економічній зоні, зауважили у ВМС ЗСУ.

15 лютого Міністерство інфраструктури повідомило, що Україна визначила коридор для безпечного заходу торгових суден в Чорноморські порти. Глибина підтверджена на рівні 15-22,5 метри.